Schietpartij in groot landhuis Kinderdijk; man in hoofd geraakt, dader nog spoorloos

Kort na middernacht, in de nacht van donderdag op vrijdag, ging het mis. De hulpdiensten rukten in groten getale uit naar de Puntweg in het dorp. Daar troffen ze een slachtoffer aan, maar geen dader. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omwonenden weten te vertellen dat de man geen bewoner van het huis is, maar er wel regelmatig op bezoek komt. In het huis zou alleen een vrouw wonen.

Witte pakken

Daar is het onderzoek uren later nog steeds aan de gang. De politie heeft een groot gebied rondom het landhuis afgezet, agenten in witte pakken lopen in en uit. Op dat adres is de Stichting Hollands Porselein gevestigd. Het is onbekend of dat iets met de schietpartij te maken heeft.