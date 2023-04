Schietincident in Hendrik-Ido-Ambacht was poging moord of doodslag, politie laat beelden zien

Man bloedde uit achter­hoofd na uit de hand gelopen ruzie bij sporthal: ‘Vrienden drukten wond dicht’

De man die woensdagavond gewond raakte bij een mogelijke schietpartij in Hendrik-Ido-Ambacht had een wond op zijn achterhoofd. Dat zegt de beheerder van sporthal De Ridderhal. Er is nog geen verdachte aangehouden.