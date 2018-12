‘Scheidsrechter mishandeld bij jeugdtoernooi in Zwijndrecht’

Minister: ‘Tekort aan huisartsen dreigt in Drechtste­den’

9:02 Huisartsenpraktijken in de Drechtsteden verwachten een ernstig tekort aan collega’s. De schaarste is in deze regio, samen met Zeeland, Achterhoek, Drenthe en Noord-Holland Noord, straks groter dan in de rest van het land. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.