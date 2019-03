Scheiden wordt steeds urgenter: ‘We zijn viezeriken met z'n allen’

Het is 10.00 uur, maandagmorgen. De rij met vuilniswagens staat tot buiten de poorten van HVC. Een chauffeur sluit even zijn ogen, even een momentje rust, terwijl hij wacht tot hij zijn lading afval de gigantische hal mag binnenrijden. Iedere vrachtwagen is goed voor zo'n tien ton afval: 10.000 kilo aan restafval dat vrijwel direct de verbrandingsoven in gaat.