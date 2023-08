Sappenbar Djuuz vertrekt uit Vriesestraat, Indo Koffie Bali keert terug: 'Het kan raar lopen'

COLUMN Beweegbos hoeft wat mij betreft niet meer te ‘reizen’

De echte evaluatie moet natuurlijk nog plaatsvinden en eerlijk gezegd heb ik ook geen idee hoe duur (of goedkoop) dit grapje nu eigenlijk is. Wacht even… zei ik nou grapje? Ik vind dat bewegende bos dat nu alweer maanden achtereen door mijn stad trekt wél grappig, want die bomen brengen een glimlach teweeg, alleen is de kwalificatie grap hier uiteindelijk zéker niet van toepassing.