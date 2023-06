Sandrine en Jasmijn naar de Special Olympics Regionale Spelen: ‘Vijfhonderd meter zwemmen is niet zo ver’

Standbeeld voor DFC-trai­ner Árpád Weisz bij Hongaars voetbalsta­di­on

Voorafgaand aan de voetbalfinale tussen Sevilla en AS Roma in Hongarije is woensdag een standbeeld van Árpád Weisz onthuld. Weisz was tijdens de Tweede Wereldoorlog trainer van de Dordtse voetbalclub DFC, voor hij en zijn gezin in 1944 werden vergast in Auschwitz-Birkenau.