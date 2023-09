Ruzie tussen Dordtenaren loopt compleet uit de hand: ‘Een van de mannen had snijwonden’

indebuurt.nl Dirk en Thonny runnen samen hun lingerie­kraam op de weekmarkt: 'Na zestig jaar ben ik het nog niet zat'

Jip is onze columniste. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer sprak ze met Dirk in ’t Veld (81), de oudste marktkoopman op de weekmarkt, over stoppen of toch nog een jaartje doorgaan.