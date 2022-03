Rustige dag voor stembureaus: ‘Vooral 50-plussers vandaag’

Een deel van de stembureaus is vandaag al open voor vervroegd stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Dordrecht kan maandag en dinsdag op acht plekken worden gestemd, waaronder in een keet in het Van Baerleplantsoen. ,,Lekker rustig hier.’’

De vrijwilligers van het stembureau naast Duurzaamheidscentrum Weizigt hebben wel even tijd voor een interviewtje. Rond het middaguur hebben ruim zeventig mensen daar hun stem uitgebracht. ,,En dan is het bij ons nog redelijk druk in vergelijking met veel andere stembureaus, hebben we begrepen.’’

Een van de vrijwilligers is de 22-jarige student Jeroen Struijk. ,,Het is gezellig om te doen. En ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan de democratie.’’ ‘Collega’ Jan Verstraten (73) vindt het fijn om, nu hij gepensioneerd is, iets 'terug’ te doen voor de maatschappij.

Quote Druk is het niet; iedereen kan zo doorlopen Jan Verstraten

Het zijn voornamelijk 50-plussers die het stembureau vandaag bezoeken. De enige jongere die hier tot nu toe heeft gestemd, was één van de vrijwilligers zelf. Meteen om 07.30 uur liep de eerste stemmer de keet binnen. Druk is het er niet; iedereen kan zo doorlopen.

Hartpatiënt

De 67-jarige Gerrit Dooren is een van de ‘maandagstemmers’. ,,Ik woon in De Prinsemarij; dit is lekker dichtbij. Vanwege corona blijf ik nog graag op afstand - ik ben hartpatiënt dus doe nog steeds voorzichtig. Maar ik zag dat het niet druk was.’’ Zijn stem ging naar de Verenigde Senioren Partij (VSP). ,,Ik word zelf ook een dagje ouder, hè.’’

,,Het moet maar gedaan zijn’’, zegt Kima van Tol (61), bewoonster van de Mauritsweg. ,,En ik moet de andere dagen werken, vandaag ben ik vrij.’’ Op wie ze heeft gestemd, houdt ze voor zichzelf, maar wat ze belangrijk vindt, wil ze wel vertellen. ,,Meer groen en meer speelplekken voor kinderen.’’

Wil je weten waar je nog meer kunt stemmen in Dordrecht? Kijk dan hier.

Volledig scherm De keet in het Van Baerleplantsoen is neergezet, omdat de locatie Weizigt al voor een ander doeleind in gebruik is en dit niet te combineren was met een stembureau. © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.