Ruim 1000 huurwoningen in Zwijndrecht in toekomst verwarmd met energie uit water Oude Maas

Omstreden kunstpro­ject ‘Rivier, boot, stad’ wordt tóch door de Dordtse straten gesleept: ‘Raar én fantas­tisch’

Het vijftien meter lange schip van het omstreden kunstproject Rivier, boot, stad wordt tóch door de Dordtse straten heen gesleept. En wel in september dit jaar nog. Zónder de muur bij het Dordrechts Museum te doorbreken, natuurlijk. Maar hoe? Dat is nog even de vraag.

5 april