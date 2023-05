Roy Rijntjes gaat ondanks vaderschap en reistijd door bij Papendrecht: ‘Heeft me flink wat etentjes gekost’

Papendrecht houdt de selectie intact na het kampioenschap in 2H. De enige speler die twijfelde over volgend seizoen was doelman Roy Rijntjes (28), maar ondanks zijn recente vaderschap en de reistijd met Woerden als woonplaats plakt hij er nog minimaal een jaar aan vast op sportpark Slobbengors.