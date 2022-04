Rowin (20) maakt statement met afvalbeeld van ‘mens’: ‘We maken een rotzooi van de aarde’

Avonden lang was Dordtenaar Rowin van Herpen met zijn prikstok in de weer; de voetgangerspaden over, de stoepranden langs in winkelcentrum De Bieshof. ,,Het meeste afval ligt gewoon naast de prullenbakken. Als je ziet dat een prullenbak vol is, loop je toch naar een andere? Ik begrijp dat niet, het is toch een kleine moeite? Er staan hier maar liefst 22 prullenbakken en een glasbak”, zegt Van Herpen terwijl hij een aantal exemplaren rondom restaurant Verhage aanwijst.