Rookverbod ziekenhuis: amper iemand betrapt met een peuk

,,We zijn vandaag precies twee maanden na invoering van het rookvrije ziekenhuis. Het roken bij de hoofdingangen was vanaf dat moment eigenlijk meteen verleden tijd. Het is nu aanzienlijk schoner bij de entrees en veel leefbaarder geworden’’, zegt ziekenhuiswoordvoerder Frank van den Elsen.



Tot incidenten is het volgens hem amper gekomen. ,,Enkele keren zijn er verhitte woordenwisselingen geweest, of mensen die wegliepen met hun sigaret maar toch nog even scholden. Verder is het niet gegaan. Als straks de vrijwillige handhavers stoppen, neemt de beveiliging deze rol over tijdens de gebruikelijke rondes.’’



Door het verbod mag sinds 18 oktober niet meer worden gerookt bij alle in- en uitgangen; ook in de binnentuin is het verboden. Borden en lijnen op de grond maken de rookvrije zone duidelijk. Ook de perrons rondom de Sportboulevard behoren daarbij, net als het pad tussen ziekenhuis en sportcomplex.