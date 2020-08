Ron verliest zijn hond Whoopy bij noodlottig ongeval op A16 bij Moerdijk: ‘Ik ben er helemaal kapot van’

VAN WIEG TOT GRAF Leo’s grootste ongeluk werd zijn grootste geluk: ‘Waren we elkaar maar eerder tegengeko­men’

2 augustus Go, go, go, was het motto van Leo Boer (76). Sinds 1976 leidde hij familiebedrijf Scheepswerf Boer. Een van de grootste rampen voor dit bedrijf bracht hem bij de liefde van zijn leven. ,,Ik wens dat we elkaar eerder waren tegengekomen.’’