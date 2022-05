Rolin den Heijer (27) is jongste fractievoorzitter ooit van VVD in Dordrecht: ‘Leeftijd is maar een getal’

Rolin den Heijer is pas 27, maar begint al aan zijn tweede periode in de Dordtse gemeenteraad. De komende vier jaar zal de VVD’er nadrukkelijker te horen zijn, want maandagavond kozen zijn partijgenoten hem tot hun fractievoorzitter, de jongste ooit van de liberale partij in Dordrecht.

Er wordt wel eens geklaagd dat grijze mannen de gemeenteraad beheersen, maar 27 is wel heel jong?

,,Ik ben er voorstander van dat iedere groep in de gemeenteraad goed vertegenwoordigd is. Als er alleen ouderen zitten, is dat niet goed. Het aantal raadsleden onder de 30 is gelukkig flink toegenomen. Maar leeftijd is ook maar een getal. Je moet normaal blijven doen en we hebben bij de Dordtse VVD een fantastisch team.’’

Waarom wil jij deze rol?

,,Het was altijd mijn droom om iets te kunnen betekenen voor de stad. Als raadslid kun je dat al, maar in mijn nieuwe rol kan ik nog meer voor elkaar krijgen. Ik wil goede dingen doen voor de stad, dat inwoners weer trots op Dordrecht kunnen zijn. De komende jaren wil ik me keihard inzetten voor meer betaalbare huizen, gezellig groen en veilige straten. Ik spreek nog te veel mensen die zich op straat niet prettig voelen, bijvoorbeeld omdat ze na het uitgaan worden gevolgd, toegeschreeuwd of toegesist. Dat is onacceptabel. ’’

Hoe heb het vertrouwen van je fractie gewonnen?

,,Ik kan scherpe debatten voeren, maar ook goed samenwerken. Een aantal voorstellen van mij is in de gemeenteraad breed gesteund. Ik ben ook iemand met een positieve noot binnen de fractie. Ik wil vlammen voor de stad. Van positieve dingen kan ik genieten en wat niet positief is, moet je veranderen.’’

Nu al fractievoorzitter, reiken je ambities nog verder?

,,De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de stad en de VVD heeft samen met GroenLinks de meeste zetels. Het fractievoorzitterschap geeft een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Het meeste bereik je door samen te werken. We hebben niet voor niets afgesproken dat we met uitgestoken hand naar alle fracties aan de slag gaan.’’

