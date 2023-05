Rob en Erwin geloven in ‘uniek’ Stadsklooster: ‘We kunnen voor een uur, dag of week je vriend zijn’

Slapen in een cocon of een kleine kamer met honderden jaren oude houten balken, aanbiddingsmuziek luisteren in de kapel en eten aan lange tafels. Stadsklooster Dordrecht in het historische Leprooshuis belooft iets volledig nieuws te worden. ,,We willen dat gasten een unieke ervaring opdoen in een historische stad.’’