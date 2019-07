Rijkswaterstaat wil klapbanden bij truckers voorkomen met een meetdrempel

Wat houdt die meetdrempel voor bandenspanning langs de A16 nou eigenlijk in?

,,In het asfalt van de A16 bij Dordrecht liggen drie meetbalken in het asfalt. Die maken een voetafdruk van de banden en vergelijken die onderling. Een sterk afwijkende voetafdruk geeft aan dat er iets mis is met de band. Het systeem stelt automatisch een rapport op van die afwijkingen. Als het kenteken van de vrachtwagen in kwestie van één van de deelnemers aan de proef is, wordt er een mail met dat rapport naar het bedrijf gestuurd. Dat controleert vervolgens zelf de bandenspanning en neemt actie.’’

Welk doel heeft de proef?

,,Bandenpech en verkeershinder voorkomen. Als een vrachtwagen een klapband krijgt dan heeft dat vaak verkeershinder tot gevolg. Vaak moet een rijstrook worden afgesloten voor het wisselen van een wiel of verslepen van de vrachtwagen. De impact van een gestrande vrachtwagen op filevorming is groter dan die van een personenauto.’’

Een te zachte band is bij een auto niet zo snel een probleem, hooguit kost het je meer brandstof. Is dat bij vrachtwagens anders?

,,De spanning van banden van vrachtwagens is fors hoger dan die van personenauto’s. Een vrachtwagenband zit rond de 8.5 tot 9 bar. Het systeem zoekt naar forse afwijkingen. Denk aan banden die minder dan 6 bar hebben. Die hebben een verhoogd risico op klappen. Het loopvlak van deze banden op de weg is groter waardoor er meer wrijvingswarmte ontstaat en de temperatuur van de banden te hoog kan worden. Of een band klapt, is mede afhankelijk van de duur van de reis, het gewicht dat de band moet dragen en de kwaliteit van de band.’’

Waarom wordt de proef verlengd?

,,De proef wordt verlengd omdat de eerste fase heeft aangetoond dat de aanpak voldoende potentie heeft om succesvol te zijn. Het systeem werkt technisch gezien en de aanpak werkt.’’

Welke concrete resultaten heeft dat gehad?