Rijkswaterstaat pakt Brug over de Noord in 2025 aan: hinder onvermijdelijk voor verkeer en scheepvaart

Brug over de Noord weer open na storing: ‘Slagbomen gingen niet meer omhoog’

De Brug over de Noord in Alblasserdam is na een storing weer open voor het verkeer. Door een grendelstoring gingen de slagbomen niet meer omhoog. Een monteur ter plaatste heeft de situatie opgelost, de vertraging was opgelopen tot een half uur.