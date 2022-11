Rijk investeert in opknapbeurt station Dordrecht en nieuw station Leerpark: ‘Grote wens wordt realiteit’

De besteding in de Dordtse stations vormt een onderdeel van een investeringspakket van 1,5 miljard euro: ,,Met deze investering kunnen we bouwen aan de stad. We kunnen meer nieuwe woningen toevoegen, maar ook werk is zo nooit ver weg. Het versterken en uitbreiden van de stations is daarvoor een belangrijke voorwaarde; met goed en snel openbaar vervoer kun je in Dordrecht blijven wonen en elders werken of studeren”, vertelt wethouder Maarten Burggraaf.