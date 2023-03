Ribowa bouwt hal naast jachthaven voor binnenstalling kleine boten

Volgens eigenaar Mark Bijl is de vraag naar stallingsruimte voor kleinere boten in de regio enorm en het aanbod klein. ,,Sinds corona zijn er in Dordrecht veel boten bijgekomen”, zegt hij. ,,We hebben nu een buitenstalling naast de Merwehal en een kleine binnenstalling aan de Grevelingenweg, maar de vraag is veel groter. Er is een enorme behoefte aan binnenstalling. Daarom gaan wij daar een nieuwe hal voor bouwen.”