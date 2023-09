Restaurantweek in Dordrecht: 5 x hier kun je nu uit eten met korting

Op televisie altijd netjes in pak, maar presenta­tor Antoin (48) doet dat voor zijn andere passie écht niet

Velen herkennen 'm van de televisie. Pak aan, stropdas om, klaar voor zijn werk als nieuwslezer bij RTL Nieuws. Maar Antoin Peeters (48) loopt vaak genoeg lekker casual rond. T-shirt aan, baard even niet geschoren. Vaak is hij dan bezig met zijn compleet andere passie: wijn. En dat begon allemaal in zijn studententijd, notabene. ,,Het is nu de ultieme uitlaatklep geworden voor me.’’