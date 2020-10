Restaurants op de valreep nog ramvol, nou ja zoiets dan: ‘Want dertig man zijn er natuurlijk geen tweehonderd’

‘Coronabos­brand’ te lijf met zware maatrege­len: ‘We gaan niet meer waarschu­wen’

14 oktober Drie keer zoveel besmettingen als drie weken geleden. De teller staat in Zuid-Holland Zuid nu op 1330 positieve coronatesten in een week tijd. ,,Het is als een bosbrand. We kunnen de individuele brandhaarden niet meer bestrijden, we hebben nu echt zware maatregelen nodig.’’