Restaurants Il Mercato en KITA dicht door brand

Nieuwste zaak van Bjorn van Dijl moet ‘instagram­a­ble’ zijn: ‘Dit heb je nergens anders in het dorp’

Coronacrisis of niet, Bjorn van Dijl opent binnenkort een nieuwe horecazaak, zijn derde in Papendrecht en zesde in de regio. ,,Bang? Welnee, ondernemen is risico’s nemen. Dit is een hartstikke mooie kans. Er komt hopelijk ook weer een post-corona-tijdperk.’’