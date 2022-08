Renovatie Engelenburgerbrug pakt wéér duurder uit, 1,6 miljoen euro extra is nodig

De Engelenburgerbrug was op 14 maart klaar en daarna volgden de werkzaamheden aan de kade naast de brug. De verwachting was in 2021 dat 12,5 miljoen euro genoeg zou zijn voor het volledige project. ,,Dat was toen een inschatting’’, vertelt projectmanager Peter de Vet. ,,Dat bedrag werd ingecalculeerd op een moment dat nog niet duidelijk was wat alles precies ging kosten. Er zijn zaken tegengevallen, waardoor we nu ongeveer 1,6 miljoen euro extra nodig hebben. Na evaluatie wordt duidelijk wat er precies nodig is en welk bedrag waar naartoe gaat.’’