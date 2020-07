René van der Gijp trouwt met zijn Minouche, zowel Johan Derksen als Wilfred Genee op huwelijksfeest

Dordrecht pakt wapenbezit aan en gaat jongeren fouilleren in zes wijken

19:05 Politie, justitie en de gemeente Dordrecht starten in het najaar met het preventief fouilleren op wapenbezit op straat in zes wijken. De actie is bedoeld om het wapenbezit vooral onder jongeren terug te dringen. Volgens de politie is het aantal (vuur)wapengerelateerde incidenten in de stad toegenomen.