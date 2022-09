Reizigers Qbuzz kunnen binnenkort ook inchecken en contactloos betalen met bankpas en betaalapp

De vervoerder is al jaren bezig met de operatie, waarbij achteraf betalen mogelijk wordt in plaats van het vooraf opladen van een ov-chipkaart. Qbuzz introduceerde de nieuwe vorm van betalen als in de regio Groningen-Drenthe en volgens Qbuzz-topvrouw Annemarie Zuidberg is dat goed verlopen. ,,Daarom hebben wij het vertrouwen om nu de volgende stap te zetten’’, meldt zij in een brief aan de provincie.

Personeelsgebrek

In de brief reageert Zuidberg ook op alle kritiek op de vervoerder. De provincie betaalt Qbuzz voor het streekvervoer, maar heeft nauwelijks grip op de uitvoering. Deze zomer kwam het bedrijf door personeelsgebrek in nood. Hoewel de dienstregeling om die reden al gehalveerd was, vielen er toch nog veel geplande ritten uit. Chauffeurs klagen steen en been over de werkdruk en het feit dat zij de woede van passagiers over zich heen krijgen. Ook een aantal statenleden heeft de buik vol van Qbuzz.

De vervoerder komt 25 fte tekort en probeert onder meer met behulp van een extern bureau nieuwe buschauffeurs te werven en op te leiden. ,,Dit leidt op korte termijn niet direct tot heel veel extra chauffeurs en machinisten’’, aldus Zuidberg. ,,Werving en opleiding kost tijd.’’ Qbuzz wil in overleg met de provincie besluiten of het de betrouwbaarheid in de uitvoering vergroot door minder ritten te rijden of de hogere kans op ongeplande rit-uitval accepteert.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.