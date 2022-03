Reizigers geven waterbus tussen Dordrecht en Rotterdam het hoogste rapportcijfer van Nederland

Uit de zogeheten OV-klantenbarometer van kennisplatform CROW over 2021 blijkt dat klanten van het openbaar vervoer in de regio Dordrecht en Gorinchem ook over andere reismogelijkheden tevreden zijn. De bussen in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem scoorden gemiddeld een 8,0. Ook de trein van de MerwedeLingelijn komt, ondanks alle perikelen, uit op een 7,8. Door de pandemie werd dit landelijke klanttevredenheidsonderzoek in 2020 overigens niet uitgevoerd.