Regio kijkt terug op druk schaatsweekend: ‘Waar kan je mooier schaatsen dan hier?’

COLUMN Met bestuur­lijk gedram kom je vandaag de dag niet meer weg

13 februari Ik geef het toe… in de elf jaar dat ik u, vanaf dit plekje in de krant, dagelijks mijn geheel en al persoonlijke visie op ‘de loop der dingen’ mag voorschotelen, ging het vaker over Dordt dan over de ‘overrivierse’ gebiedsdelen. Logisch, want ik ben destijds door de Belgische uitgever van dit dagblad ingehuurd onder de noemer stadskronieker.