Regenbuien, maar soms ook zon in Dordrecht vandaag

Brandweer rukt vaker uit voor verlaten kinder­fiets langs het water: ‘Zet er contactge­ge­vens op’

De brandweer Zuid-Holland Zuid heeft het voorbije halfjaar aanzienlijk vaker meer meldingen gehad over mogelijke drenkelingen. ,,Het aantal keren dat we bij een verlaten kinderfietsje langs de waterkant stonden, is verdubbeld. Gelukkig is het vrijwel altijd loos alarm. Toch blijven we met man en macht uitrukken.’’