Regelaar Henk (71) ging zoals hij wilde, alleen: ‘Hoe dichtbij je ook bent, je bent altijd te laat, zei hij’

Column ‘Kijk, daar staat er weer eentje, ik ben pleite…’

14 mei Bob is typisch zo’n blower die nooit meer van de bank kwam. Ik ken hem al sinds de middelbare school en herinner me dat hij, in het kraakpand waar hij in de ‘early eighties’ woonde, vaak al bij wijze van ontbijt aan een joekel van een pretsigaret zat te lurken. Dat is hij altijd blijven doen en ik vrees dat hij zichzelf, als gevolg daarvan, op enig moment in zijn leven in een permanente pauzestand heeft gezet.