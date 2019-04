Reeën zijn niet meer weg te denken uit de Biesbosch

Amerikaan­se blogger Perez Hilton laaiend enthousi­ast over hit van Dordtse PollyAnna

15:30 ,,O my god, you guys. I'm Perez Hilton and I love this song.” De bekende en succesvolle Amerikaanse blogger Perez Hilton is laaiend enthousiast over het nieuwste nummer van de Dordtse PollyAnna en Lodato.