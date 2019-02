Recreatiebos in de Biesbosch gesloten vanwege boomsterfte

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch sluit een bosgebied in de Hollandse Biesbosch vanwege boomsterfte. Het gaat om een bos ter hoogte van de Helsluis. ,,We moeten nu echt ingrijpen’’, zegt Henk Bronkhorst van het Parkschap.

De bomen in het gebied, voornamelijk essen, zijn aangetast door een parasiet die boomsterfte veroorzaakt. Aangetaste bomen zijn volgens het Parkschap een voedingsbron voor schimmels, zoals de honingzwam. Die versnelt het proces van verrotting van wortels en stam waardoor de afstervende boom zelfs kan omvallen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.

Om te voorkomen dat mensen alsnog het bos in gaan, worden alle ingangen afgezet met hekken. Ook worden er borden geplaatst met informatie over de reden van de afsluiting. ,,Morgenavond is het helemaal dicht’’, vertelt Bronkhorst. ,,Het zijn nogal wat ingangen, dus dat krijgen we vandaag niet voor elkaar.’’

Om hoeveel bomen het precies gaat, weet Bronkhorst niet. Het afgesloten gebied beslaat zo'n twintig hectare. ,,Voor de bezoeker wordt het wel schrikken. Op sommige stroken staan alleen essen. De verwachting is dat het een kaalslag zal worden.’’ Het hoofd beheer geeft aan dat geprobeerd wordt om goede bomen te sparen. ,,En er worden nieuwe bomen voor teruggeplaatst. Maar we moeten nu echt ingrijpen. Doen we niks, dan is er over een paar jaar geen bos meer over.’’

Werkzaamheden

In de zomer wordt gestart met het verwijderen van gevallen bomen en het rooien van de aangetaste bomen. ,,Als we er nu al aan beginnen dan richten we alleen maar meer schade aan’’, zegt Bronkhorst. ,,De bodem is daar nogal drassig en nat en er worden grote machines gebruikt. Daarom wachten we nu nog even.’’

De verwachting is dat de werkzaamheden een hele poos gaan duren. Waarschijnlijk tot in 2021. Die hele periode is het bos afgesloten.

Volledig scherm Het bos wordt afgezet met hekken. © Parkschap Nationaal Park De Biesbosch