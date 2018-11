Rechter hekelt Dordts reclamebeleid in vonnis

Dat is volgens de rechter onzin. De gemeente heeft een bouwvergunning verleend voor het scherm. Daarbij wordt gekeken of het past in het bestemmingsplan, of het voldoet aan de bouwvoorschriften en aan de redelijke eisen van welstand. Welke reclame er daarna getoond wordt is geen welstandsaspect. Met de opgelegde beperkingen gaat zowel gemeente als welstandscommissie zijn boekje ver te buiten, aldus de rechter. Dat voorschrift had nooit aan de vergunning verbonden mogen worden.



,,Wat de rechtbank nu zegt is dat de gemeente niets te maken heeft met de inhoud op het scherm”, stelt Van Kleef. ,,Het gaat mij om het principe. Ik ben doorgegaan tot aan de rechter omdat het onterecht is wat de gemeente doet.”



De uitspraak kan gevolgen hebben voor het videoscherm van Van der Wees bij de afrit van de A16. Daar verbood de gemeente de gratis stadspromotie en reclame voor andere bedrijven dan Van der Wees en zijn dochter-bv’s, op straffe van een dwangsom. Dat terwijl ze er zelf gebruik van maakte.



Daarom ging het scherm onlangs op zwart, maar nu ziet bestuursvoorzitter Rolf Maliepaard mogelijkheden om het verbod van tafel te krijgen. ,,We trekken vanaf nu samen op met Van Kleef in de rechtszaak. Ook gaan we kijken of we opnieuw een vergunning kunnen aanvragen”, zegt hij.