Rebecca Groenendijk is vandaag 5 jaar vermist

VIDEO Nielson: ‘Als ik in mijn eigen stad sta, moet het héél goed zijn’

12:03 Zanger Nielson verkocht vanmorgen eigenhandig tickets voor Live at Wantij, waar de Dordtenaar op 14 juni optreedt. Het is twee jaar geleden dat hij in zijn eigen stad speelde. En daar kijkt Nielson, die momenteel een hit heeft met IJskoud, heel erg naar uit. ,,In Dordrecht spelen is een ding voor mij.’’