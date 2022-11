Ravage op Krispijnseweg in Dordrecht: auto over de kop na botsing

COLUMN Die ‘Hilversum­se beerput’ gaat nu pas écht open

Zo’n vijftien jaar was ik actief in ‘omroepland’, waar ego’s vaak opgeblazen zijn, de werkdruk hoog is en gemoederen snel oplopen. Misschien is dát wel de reden dat ik niet verbaasd en zéker niet gechoqueerd ben over ‘de affaire Matthijs.’

21 november