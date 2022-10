Rattenoverlast steeds groter, gemeente wil dat Dordtenaren stoppen met eten op straat dumpen

Eerste huiseigena­ren in Sliedrecht-Oost stappen over naar warmtenet HVC, ook veel interesse in omgeving

De eerste vijf particuliere huiseigenaren in Sliedrecht-Oost stappen over ongeveer een jaar met behulp van rijkssubsidie over naar het warmtenet van HVC. Hun woningen worden daarmee in de toekomst aardgasvrij. Het gaat om vijf bij elkaar gelegen woningen in De Horst. Ook in de naastgelegen Vogelenzang is veel interesse.

2 oktober