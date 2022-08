‘Ranger’ Rob strijdt voor professionele opvang van wilde dieren: ‘Ik ken zelfs een hyena die in een flat zit’

Gouden tip van 10 mille over mogelijk gestolen Berner sennenhond Diva

Claudia en Bruce uit Arkel missen hun 3-jarige Berner sennenhond Diva enorm. Het dier is mogelijk gestolen en de baasjes willen haar terug. Ze hebben een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. ,,Ik kan het niet verkroppen wat er met haar is gebeurd. Of ze leeft of is gestorven. Geld is in zo'n geval niet zoveel waard.’’

27 augustus