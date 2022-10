Ramen van de Grote Kerk zijn lek en dus moeten ze (voor 1 miljoen euro!) opgeknapt worden

De glas-in-loodramen van de Grote Kerk in Dordrecht moeten hersteld worden. De opknapbeurt kost naar schatting ruim 1 miljoen euro. In maart begint een campagne om het benodigde geld op te halen.

Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van de glas-in-loodramen herstel nodig heeft. Het gaat om de ramen aan de zuidkant, met de meeste zon en regen. Door slijtage laten deze ramen vocht door: druppeltjes sijpelen naar beneden. In sommige gevallen is er zelfs een kier ontstaan tussen het lood en het glas.

Quote Voor de duurzaam­heid van het 800 jaar oude pand is het wel mooi om het zo snel mogelijk op te pakken Kerkmeester Jacob Klink

Het lood en voegwerk moeten worden vervangen. Belangrijker nog is dat de spijlen tussen de ramen aan vervanging toe zijn, zegt kerkmeester Jacob Klink. ,,Die zijn van tufsteen, dateren uit de jaren 80, maar brokkelen nu al langzaam af.’’

Fondsen en donaties

De Stichting Behoud Grote Kerk is belast met het onderhoud van het rijksmonument. Voor de ramen is naar schatting 1 tot 1,5 miljoen euro extra nodig, aldus Klink. Geld dat de stichting niet heeft. ,,Onze opgave is 100.000 euro per jaar. Daar komen de ramen nu bij helaas. In maart begint daarom een campagne om geld te werven, net zoals destijds met het Kamorgel.’’

Fondsen worden aangeschreven, maar ook particulieren kunnen een donatie doen. ,,De Grote Kerk is van heel Dordrecht. Er zijn ook mensen van buiten de stad die er een warm gevoel van krijgen. Elke euro is meegenomen.’’

Het herstel zal jaren in beslag nemen. ,,Kerkgangers merken er gelukkig niets van, maar voor de duurzaamheid van het 800 jaar oude pand is het wel mooi om het zo snel mogelijk op te pakken. Het werk kan sowieso niet in één keer uitgevoerd worden, want er zijn maar weinig glazeniers in Nederland.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.