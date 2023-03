Quincy Bartens kan met GJS na zes jaar weer eens een prijs pakken: ‘We voetballen echt, de lange bal is eruit’

Deze partij wil sterilisa­tie bok in Park Merwestein uitstellen: ‘Neem geen onomkeerba­re stappen’

De Dordtse politiek is nog lang niet uitgepraat over de herten in Park Merwestein. Dat moet op last van het Rijk gesloten worden en de bok zou daarom binnenkort gesteriliseerd worden, maar de VVD wil dat eerst de gemeenteraad daar een ei over legt.