Qbuzz zoekt voornamen voor al zijn deelfietsen in de Drechtsteden; inwoners mogen ze bedenken

Vervoerder Qbuzz: ruim 250 reizigers kunnen twee jaar lang in ochtend­spits niet met MerwedeLin­ge­lijn

Qbuzz vreest dat ruim 250 reizigers twee jaar lang in de ochtendspits geen plek hebben in de treinen van de MerwedeLingelijn. Volgens de vervoerder kunnen vanwege de inbouw van een nieuw, verplicht beveiligingssysteem in 2025 en 2026 twee van de tien beschikbare treinen niet rijden.

16 maart