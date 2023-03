PVV verdwijnt uit Dordtse gemeenteraad, Dan van Leeuwen verder onder eigen naam

COLUMN Is hier nou sprake van een trend?

Fer is typisch zo’n ‘binnenstads-immigrant’ waar ik er inmiddels wel héél veel van ken. Geboren in het centrum en dan… verkering, huwelijk, kinderen op komst en om die reden - een jaartje of twintig, vijfentwintig geleden - ‘uitgeweken’ naar een buitenwijk of een dorp in de regio.