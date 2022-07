Provincie neemt uitvallen ritten Qbuzz voor lief

Enkele weken geleden meldde de provincie nog dat ze Qbuzz mogelijk een boete op zou leggen omdat de zomerdienstregeling wegens personeelsgebrek enorm uitgekleed is. Inmiddels blijkt dat Qbuzz zelfs die dienstregeling niet ingevuld krijgt. Dagelijks vallen ettelijke ritten uit. Daardoor staan reizigers soms uren te wachten en krijgen chauffeurs de woede over zich heen.

Quote Het interes­seert ze gewoon niet. Misschien moeten we in september de boel maar eens plat gooien Tijs de Vries

Provincie wil realistisch zijn

De provincie Zuid-Holland betaalt Qbuzz voor een veel uitgebreidere dienstregeling zonder rituitval, maar ziet volgens Butter ook wel dat gebrek aan mensen een probleem is dat momenteel overal speelt, zowel in het openbaar vervoer als daarbuiten: ,,Onverwachte rituitval is ontzettend vervelend, maar nog verder afschalen, waarmee veel meer mensen worden gedupeerd, is nog ongewenster. We zijn realistisch en zien dat dit het maximaal haalbare is. We blijven in gesprek met QBuzz en daarbij brengen we onze zorgen en verbeterpunten iedere keer onder de aandacht.’’

Voorzitter Tijs de Vries van de ondernemingsraad wordt moedeloos van die reactie. ,,Ze zitten vast aan Qbuzz, maar het interesseert ze gewoon niet. Misschien moeten we in september de boel maar eens plat gooien.’’

Verontwaardigde reacties

Vanuit provinciale staten, het politieke bestuur van de provincie, komen verontwaardigde reacties op de ontwikkelingen bij het busbedrijf. ,,Bij Qbuzz is het niet alleen nu een tekort aan medewerkers maar stapelen de problemen zich keer op keer op en worden medewerkers niet of amper gehoord. Qbuzz heeft immers ook vele medewerkers niet in dienst willen houden, die krijg je niet zomaar meer terug.’’ Ze heeft van meerdere chauffeurs gehoord dat die zich onveilig voelen door de boze reacties van passagiers: ,,Dat is onacceptabel.’’

Haar CDA-collega Maurits de Haan vindt ook dat Qbuzz nu te makkelijk weg komt: ,,Ook met een goede planning is het één en ander op te vangen. Het ontbreekt naar onze mening aan creativiteit. En chauffeurs hebben wel gelijk. Het ov is geen volwaardig alternatief (meer) voor de eigen auto.’’

Quote Misschien moeten we de concessie maar zo snel mogelijk beëindigen Willem Minderhoud, Lid provinciale staten

Statenlid Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) wil opheldering van gedeputeerde staten: ,,Wij gaan vragen stellen. Dit is drama. Hoe kan dit? Hier moeten we anders mee omgaan.’’ PvdA’er Willem Minderhoud vindt dat Qbuzz zich veel te afhankelijk gemaakt heeft van uitzendkrachten. Als het bedrijf niet beter gaat presteren, zint hij op andere mogelijkheden: ,,Zo snel mogelijk de concessie beëindigen bijvoorbeeld.’’ Nico de Jager: ,,Dat er overal tekorten zijn, betekent nog niet dat Qbuzz doet wat het kan doen. Als er reizigers uren bij haltes staan betekent dat ook dat het bedrijf slecht communiceert. Uiteindelijk levert dat alleen maar meer werk op.’’

Met handen en voeten gebonden

Ook in de Dordtse gemeentepolitiek leeft boosheid. Probleem is dat de gemeente zelf geen zeggenschap over Qbuzz heeft; de verantwoordelijkheid ligt volledig bij de provincie. Maar burgemeester en wethouders van Dordrecht kunnen meer doen dan nu, meent Margret Stolk (Verenigde Senioren Partij): ,,Keer op keer falen ze in de belangenbehartiging van de Dordtse reiziger bij de provincie en NS.’’

David Schalken van Beter Voor Dordt: ,,Het is frustrerend dat we als lokale politiek met handen en voeten gebonden moeten toekijken. Wanneer wij wensen hebben voor routes en haltes kunnen we gelijk de knip trekken als gemeente en wanneer de vervoerder in gebreke blijft, moeten we daarmee maar genoegen nemen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.