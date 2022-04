Provincie: Drechtsteden willen te veel huizen bouwen, maar juist te weinig voor mensen met een smalle beurs

Dat bericht valt in de Drechtsteden niet goed. ,,Als je kijkt wie we zijn en wat we willen, hebben we die woningen gewoon urgent nodig. Daar staan alle zeven gemeenteraden achter’’, zegt wethouder Trudy Baggerman van Hardinxveld-Giessendam, die zich regionaal bezighoudt met woningbouw. ,,We geven zeker niet op, we gaan hierover in gesprek met de provincie.’’