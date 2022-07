Provincie denkt na over korten of beboeten van ov-bedrijven als Qbuzz en Blue Amigo vanwege uitval

De provincie Zuid-Holland bestudeert de mogelijkheden om ov-bedrijven te korten op de subsidie die zij ontvangen of zelfs om boetes op te leggen. Dat laat gedeputeerde Frederik Zevenbergen van Zuid-Holland weten in een brief aan Provinciale Staten over de problemen in het openbaar vervoer.