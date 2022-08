Protesterende Joop krijgt burgemeester Kolff ‘over de vloer’: ‘Allebei een andere kijk op de realiteit’

Lambregts woont en demonstreert nu twee weken in een tentje naast de gevangenis waar hij uit is vrijgelaten. Hij kan aan het werk, maar wil eerst een woning. Omdat dat nog niet loopt, is hij sinds afgelopen maandag ook in hongerstaking. Dat heeft nog niet tot een woning geleid, maar het roept in ieder geval wel reactie op. Ook burgemeester Kolff kwam bij hem langs.