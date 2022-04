Problemen in zwembad nog groter dan gedacht: ook scheuren in betonnen constructie ontdekt

Er is op meerdere plekken in het gebouw sprake van scheurvorming, schrijft demissionair wethouder Arjan Kraijo aan de gemeenteraad van het dorp. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn van deze nieuwe tegenvaller. Het zwembad is in ieder geval tot medio volgende maand gesloten. Dan moet er een plan van aanpak komen: is het zwembad dan veilig genoeg om weer in gebruik te nemen of moeten er maatregelen genomen worden?