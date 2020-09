Prinsenbeekse sloper van bungalow mag alsnog bouwen van gemeente Zwijndrecht

Geschrok­ken Rijkswater­staat onderzoekt noodrij­baan op N3

21 september Rijkswaterstaat onderzoekt of de noodrijbaan op de N3 in Dordrecht wel aan de veiligheidseisen voldoet. Aanleiding daartoe is een ernstig ongeval, waarbij vrijdagavond zes auto’s betrokken waren. ,,We zijn zelf ook erg geschrokken’', zegt woordvoerster Hanneke Derksen.