Primeur: vliegende watertaxi in Drechtsteden en Gorinchem

Heet, heter, heetst: zo ging de regio dit weekend om met hitte in coronatijd

9 augustus Het was heet, heel heet. En dus trokken we, ondanks corona, massaal naar het water toe. Maar denken we aan die 1,5 meter als we in vakantiesferen zitten? Een kijkje in de regio bij strandjes, zwembaden en liters sorbetijs.