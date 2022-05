Poolse brouwers nemen een avond de biertaps van The Moonshine over

Brand bij Aksa Moskee in Dordrecht

In de Aksa Moskee in Dordrecht is vannacht brand ontstaan. De brandweer werd rond 02.00 uur opgeroepen voor een middelgrote brand aan de Willem de Zwijgerlaan in Dordrecht. Het vuur was snel onder controle. Volgens de brandweer gaat het om een buitenbrand die naar binnen was geslagen.

10:18