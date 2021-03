Pool rijdt met lekke band 30 over de A15 en laat spoor op wegdek achter in Hardinxveld

‘Ontruimde slaapplek dakloze in Park Merwestein werd al niet meer gebruikt’

8 maart De slaapplek van een dakloze die afgelopen weekend ontruimd is in Park Merwestein in Dordrecht, was al niet meer in gebruik. Dat stelt Nico Duijndam, die voor de gemeente Dordrecht hier het onderhoud verricht, na verontwaardiging over het verwijderen van de spullen.