Politieke partij Eva begint poll na ‘grote onvrede’ over nieuw afvalsysteem in Hendrik-Ido-Ambacht

lerarentekort Ineke (44) is verpleeg­kun­di­ge én sinds kort docent op de school van haar kinderen: ‘Telefoon­tje zal ik niet snel vergeten’

De schooldirecteur zat met de handen in het haar en besloot Ineke Quist te bellen: of de verpleegkundige kon bijspringen op de school van haar kinderen. ,,Ik dacht: lieve help, hoe ga ik dit doen? Ik had nog nooit voor de klas gestaan.”